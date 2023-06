Accouchement secret : le pouvoir et l'opposition divisés sur l’adoption du système

Photo : YONHAP News

Alors que la société sud-coréenne est sous le choc après la récente découverte de plusieurs abandons et homicides de nourrissons non déclarés, l'Assemblée nationale prépare de nouveaux textes destinés à prévenir ce type de crimes.Le pouvoir et l'opposition se sont mis d'accord hier pour traiter la proposition sur l'introduction d’un système de notification des naissances lors de la séance plénière de ce vendredi. Ce nouveau dispositif consiste à obliger les institutions médicales à notifier immédiatement les accouchements réalisés dans leurs établissements aux collectivités locales.En revanche, les avis étaient partagés entre les deux camps sur la proposition visant à instaurer un « accouchement sous le secret ». Ce texte n'a finalement pas franchi la porte de la commission parlementaire permanente compétente.Le Minjoo, la première force de l'opposition de centre-gauche, a mis en avant la nécessité d'organiser des consultations supplémentaires sur le sujet comme une audience publique, tout en affirmant adhérer à l'esprit de ce texte qui permet aux femmes enceintes confrontées à des difficultés économiques ou sociales d'accoucher anonymement.Certaines organisations de défense des droits de l'enfant estiment, pour leur part, que ce dispositif risque d'encourager les femmes à abandonner leurs progéniture d'une part et, d'autre part, d'empêcher aux enfants nés sous X de pouvoir connaître leurs origines.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), quant à lui, a souligné l'urgence de venir en aide aux femmes enceintes en difficulté. La formation conservatrice au pouvoir a fait remarquer qu'au cours des dix dernières années, 2 000 nouveau-nés ont été abandonnés via les « boîtes à bébés » par les mères qui ne souhaitent pas révéler leur identité en déclarant leur naissance. La députée du PPP, Kim Mi-ae, qui a présenté le texte en question, a appelé ses confrères à soutenir son initiative pour ne plus acculer les femmes en détresse dans une impasse.