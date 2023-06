Centrale nucléaire : la KHNP décroche un contrat pour la construction d’une installation en Roumanie

Photo : YONHAP News

La centrale nucléaire de Cernavoda en Roumanie dispose de réacteurs à eau lourde qui nécessitent un équipement d'élimination du tritium. La Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), l’opérateur sud-coréen des centrales hydroélectriques et nucléaires, a remporté hier la commande de la construction de cette installation.Le montant du contrat s’élève à 260 milliards de wons, soit 181 millions d’euros. Un niveau record pour les exportations d’équipement de la centrale d’une seule catégorie. Le patron de la KHNP, Whang Joo-ho, s’est réjoui de cette signature en affirmant qu’il s’agit de la première pénétration dans le marché européen de l’EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) des centrales nucléaires.Le gouvernement sud-coréen s’attend dans la foulée à décrocher aussi le contrat pour le projet d’amélioration des performances d'exploitation de la centrale de Cernavoda. La Roumanie envisage de prolonger sa durée de vie pour atteindre la neutralité carbone et faire face aux répercussions de la guerre en Ukraine.La Corée du Sud a déjà de l’expérience. Elle a remplacé le réacteur n°1 de sa centrale nucléaire de Wolsung, située dans le sud-est du territoire en 2011, afin d’étendre sa période d’exploitation. A noter que la substitution des réacteurs à eau lourde est plus compliquée à cause de leur disposition horizontale.Jeong Beom-jin, professeur en ingénierie nucléaire de l’université Kyunghee, a indiqué que le pays du Matin clair avait sa chance d’autant que l’exportation des équipements d’extraction du tritium prouvait que le pays d’Europe de l’Est reconnaissait les qualités de la technologie sud-coréenne.Ce projet est estimé à 2 500 milliards de wons, l’équivalent de 1,7 milliard d’euros. Le Canada, l’Argentine, l’Inde et la Chine, qui possèdent des centrales nucléaires de même type, peuvent devenir aussi un marché potentiel.