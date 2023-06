Séoul sanctionne un Russe au service de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé aujourd'hui de nouvelles sanctions unilatérales contre un Russe d’origine coréenne ayant mené des activités financières illégales pour le compte de la Corée du Nord, en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Un nord-Coréen, qui a coopéré avec cet individu, ainsi que deux entreprises fondées par eux, ont également été inscrits sur la liste en question.Choi Chon-gon, né en Corée du Sud, a quitté son pays natal alors qu'il était soupçonné d'implication dans une affaire de crime financier. Il s'est réfugié en Russie, où il a obtenu la nationalité. Depuis, il a servi le régime nord-coréen par l'intermédiaire d'une société-écran nommée « Hanne Ulaan » qu'il a créée en Mongolie afin d'échapper aux sanctions contre le royaume ermite. Le montant des transactions de cette compagnie avec Pyongyang est estimé à plus de 10 milliards de wons soit 7 millions d'euros.Un nord-Coréen du nom de So Myong est également visé par les mesures punitives de Séoul. Ce représentant de la Banque du commerce extérieur de la Corée du Nord à Vladivostok a investi avec Choi dans la création d’une entreprise de commerce international baptisée « Epsilon ». Cette banque figure depuis 2017 sur la liste des sanctionnés du Conseil de sécurité de l'Onu.Depuis octobre dernier, la Corée du Sud a inscrit 45 personnes et 47 entités sur sa propre liste. Tout citoyen ou entreprise sud-coréenne souhaitant s'engager dans des transactions monétaires ou financières avec les individus ou les organisations réprimés par le gouvernement devra obtenir l'approbation préalable de la Banque de Corée (BOK) ou de la Commission des services financiers (FSC).