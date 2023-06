Photo : YONHAP News

Le niveau de réponse d’urgence du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) est revenu à 1, alors que toutes les alertes de pluies intenses ont été levées ce matin.Selon le bilan provisoire du CDSCHQ, une personne est portée disparue et sept établissements ont été endommagés par les averses dans la nuit de mardi à mercredi. Les précipitations cumulées entre 16h hier et 10h aujourd’hui ont atteint 274,6 mm à Gwangju, 217 mm à Damyang, dans la province de Jeolla du Sud, et 207,5 mm à Hwasun dans la même région, entre autres.L’accès à huit parcs nationaux et à 283 chemins de randonnée est limité. La circulation dans certains autres endroits, tels que des voies routières souterraines, des parkings situés au bord de l’eau et des ponts est également contrôlée.