Photo : KBS News

Au Mexique, deux sud-Coréens ont été victimes hier de tirs par balle. Tous deux sont actuellement dans un état critique. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’attaque a eu lieu à Toluca, ville située à 40 km à l’ouest de Mexico, la capitale du pays d’Amérique centrale.Les deux hommes seraient trentenaires et se sont rendus sur place pour un voyage d’affaires. Ils sont actuellement en salle de réanimation et leur pronostic vital respectif est engagé.L’ambassade de Corée du Sud au Mexique a demandé l’ouverture d’une enquête auprès de la police locale, ainsi que l’arrestation de l’auteur du crime dans les plus courts délais. Elle a également affirmé apporter tout le soutien nécessaire à ses deux citoyens.