21e anniversaire de la 2nde bataille de Yeonpyeong : la Marine effectue une manœuvre de simulation

Photo : YONHAP News

La Marine sud-coréenne mène un exercice d’entraînement en mer Jaune à l’approche du 21e anniversaire de la victoire de la seconde bataille de Yeonpyeong contre le Nord.Pour cette manœuvre qui a démarré hier pour une durée de trois jours, dix navires sont mobilisés, dont les patrouilleurs « Yoon Young-ha » et « Hwang Do-hyun ». Ils tiennent leur nom de deux personnes tuées durant l’affrontement.Les militaires sud-coréens se sont exercés lors d’une simulation sur des cibles fictives, se préparant ainsi à un franchissement de la NLL, la frontière maritime entre les deux Corées, par des navires nord-coréens. Des exercices tactiques et de lutte anti-sous-marine ont également eu lieu.La manifestation de la célébration de la seconde bataille de Yeonpyeong se déroulera demain au commandement de la deuxième flotte de la Marine.Petit rappel, le 29 juin 2002, deux patrouilleurs nord-coréens ont violé la NLL et ont attaqué le navire de guerre sud-coréen Chamsuri-357. Dix soldats du Sud ont été tués lors de cette confrontation. Du côté du Nord, on compte une trentaine de blessés et de morts.