Nouilles instantanées : diminution du prix, une première depuis 13 ans

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en 13 ans, le prix du ramyeon, les nouilles instantanées très appréciées par les sud-Coréens, va diminuer. D’autres produits à base de farine, tels que les chips et le pain ou encore les vienoiseries, ont eux aussi de grandes chances de voir leurs tarifs baisser. Cette diminution s’explique par la dépréciation du coût de la farine de blé sur le marché international. De plus, les producteurs opposés à cet ajustement cèdent petit à petit à la pression du gouvernement.Depuis septembre dernier, le prix du sachet de ramyeon n’a cessé d’augmenter pour atteindre une hausse aux alentours de 10 %. Mais à partir du mois prochain, il va baisser. Les principaux producteurs locaux de ce mets, dont Nongshim et Samyang, ont décidé de réduire le tarif de leurs produits phares de 4,5 et 4,7 % respectivement. Dans les supérettes ouvertes 24h sur 24h, le « Shin ramyeon », le produit vedette de Nongshim, s’achètera 950 wons au lieu de 1000 wons. Quant au « Samyang ramyeon » 910 au lieu de 950 wons. Il s'agit d'une diminution d'environ trois centimes d’euros par produit. Selon un responsable du groupe Nongshim, cette décision a été prise pour aider les consommateurs. Notons que c’est une première depuis 13 ans que ces deux grands producteurs annoncent une baisse du prix de leurs articles.D’autres firmes, telles que Ottogi et Paldo, vont elles aussi suivre le pas. En effet, un représentant de Paldo a annoncé considérer une réduction et examiner les articles ainsi que la période d’ajustement.Le gouvernement a en effet demandé aux minoteries de baisser le prix de vente de la farine et le vice-Premier ministre à l’Economie a récemment réagi au sujet d’une éventuelle diminution des tarifs à la suite de celle de la farine de blé à l’international. Selon Lee Jung-soo, secrétaire générale du Conseil des organisations des consommateurs de Corée, cette mesure est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais cela n’est pas assez suffisant et ne représente qu’une petite part comparée aux augmentations précédentes.La diminution du prix du blé se traduit notamment par la baisse du coût de revient des aliments transformés. Ainsi, la décision du groupe Nongshim de réduire non seulement le prix de « Shin ramyeon » mais aussi de « Saeukkang », des chips à la crevette sorties en 1971, exercera une forte influence sur les producteurs.