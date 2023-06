Tentative de rébellion de Wagner : Séoul suit attentivement la situation

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan reste attentif à la rébellion avortée du groupe paramilitaire russe Wagner contre le Kremlin. Un de ses hauts responsables a affirmé à l’agence de presse Yonhap que cet incident n’était pas totalement terminé et que Séoul analysait les répercussions sur ses intérêts nationaux.Alors que le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, s’est réfugié en Biélorussie, et que la Russie a annoncé la clôture de l’enquête sur cette tentative de coup d’Etat, la présidence sud-coréenne estime que ses conséquences se feront ressentir dans le monde, au niveau économique et politique.Notamment, le gouvernement porte une attention particulière à une possible transaction d’armes entre Pyongyang et Moscou. Un responsable du ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il était encore tôt pour parler des éventuelles retombées, mais que toute transaction d’armes avec la Corée du Nord est interdite en vertu de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.Dans ce contexte, la réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain, avec à l’ordre du jour le renforcement de la dissuasion élargie, devrait se tenir en juillet, plus tard que prévu. Séoul et Washington envisagent de confier la direction du NCG dans un premier temps au Conseil de sécurité nationale (NSC) du Bureau présidentiel de Yongsan et de la Maison blanche. Le but est d’installer un système stable, alors que l’incertitude grandit face au conflit russo-ukrainien et du développement du programme nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un. Lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden en avril dernier, ils ont prévu de le tenir au rang de vice-ministre adjoint.