Smic 2024 : les négociations dans l’impasse

Photo : YONHAP News

Les négociations pour déterminer le smic pour l’année prochaine ont du mal à avancer. La réunion d’hier de la Commission nationale du salaire minimum a été suspendue après que les représentants des travailleurs ont quitté la salle.Une décision en signe de protestation contre le ministère de l'Emploi et du Travail qui a refusé de nommer Kim Man-jae, chef de la Fédération des syndicats des métallurgistes de Corée, au poste de commissaires des employés, du fait qu’il est interrogé par la police en ce moment pour manifestation illégale. Il a été recommandé pour remplacer Kim Jun-young qui vient d’être licencié.La commission est toujours divisée sur le montant. Alors que le milieu des syndicats réclament 12 210 wons par heure, soit environ 8,5 euros, les employeurs insistent sur le gel en affirmant qu’il faut prendre en compte les secteurs qui ont déjà atteint leur limite de rémunération comme la restauration et l’hôtellerie. A ce rythme, les discussions ne devraient pas se conclure par un accord avant la date butoir prévue demain.La Fédération des syndicats coréens (FKTU) a organisé hier après-midi une mobilisation massive et a déclaré combattre la répression des ouvriers du gouvernement. Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que c’était loin d’être une répression, mais un processus pour établir un Etat de droit pour les travailleurs.