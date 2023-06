Photo : YONHAP News

De violentes averses se sont abattues sur le sud du pays, entre hier soir et ce mercredi matin. Plus de 200 mm ont été enregistrés, notamment à Gwangju, dans la province de Jeolla du Sud. Celle de Gyeongsang du Sud a également été durement touchée par ces intempéries. Cependant, toutes les alertes de pluies intenses ont été levées ce matin.Dans la moitié nord, le temps est resté sec. Le soleil a tapé assez fort dans certaines régions, dont Séoul, et une sensation de chaud a même été perceptible. En effet, le mercure est monté jusqu’à 28°C à Gangneung et 30°C à Daegu. Séoul a, pour sa part, recensé 26°C, de même à Busan et sur l’île méridionale de Jeju.Demain, jeudi, la pluie devrait tomber à verse sur tout le territoire, avec des pics à 150 mm par heure dans les régions intérieures.