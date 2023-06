Education : un contrôle fiscal effectué des académies privées

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement s’active pour affaiblir l’enseignement privé, le Service national des impôts (NTS) a ouvert une enquête fiscale visant les principaux instituts privés du pays.Hier, une quarantaine d’agents ont débarqué au siège social de Megastudy pour récupérer des registres comptables. Jongro Academy, Sidaeinjae et Uway ont également subi une visite sans préavis.Le ministère de l’Education a mis sur pied, le 22 juin, un centre pour déclarer les actes déloyaux de l’éducation privée. L’obligation d’achat des manuels lors de l’inscription aux cours et les frais plus élevés que la déclaration au rectorat ont notamment été signalés.Les responsables des « hagwons » font profil bas, en déclarant coopérer pleinement avec les enquêteurs du fisc. Ces établissements privés ont affirmé partager la vision politique de l’exécutif et réfléchir davantage à leur rôle social. Les autorités publiques ont affiché plusieurs fois leur intention de lutter contre les maux du secteur privé de l’éducation en le qualifiant même de « cartel ».Les yeux sont rivés sur la possibilité de l’élargissement du contrôle fiscal aux autres instituts ou aux enseignants vedettes. Certains craignent que ce dispositif perturbe le domaine peu de temps avant la période de dépôt de candidature à l’université.Le gouvernement a déjà renforcé les enquêtes fiscales sur les académies de ce genre en 2008 dans le cadre de la mesure de réduction des dépenses liées à l’enseignement privé.