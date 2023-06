Yoon Suk-yeol s’en prend à la politique nord-coréenne de son prédécesseur

Photo : YONHAP News

C’est une charge d’une rare violence. Yoon Suk-yeol a vivement attaqué « les forces antinationales qui ont appelé à la levée des sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu contre Pyongyang et à la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée, qui devait permettre de fermer le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) ».Pour rappel, la proposition de clore le conflit fratricide de 1950-1953 est une des politiques phares vis-à-vis du pays communiste, menée par la précédente administration, celle de Moon Jae-in.Le président de la République a tenu ces propos acerbes hier dans le cadre du 69e anniversaire de la « Korea Freedom Federation » (KFF), une ONG conservatrice emblématique. Yoon est le premier chef de l’Etat à prendre part à sa cérémonie depuis 24 ans.Dans sa prise de parole, le chef de l’Etat a poursuivi que son gouvernement avait fait de l’alliance avec les Etats-Unis celle « basée sur le nucléaire », renforcé aussi la coopération trilatérale avec ces derniers et le Japon et menait une diplomatie visant à se hisser vers un Etat de pivot global, et ce au lieu de s’efforcer de plaire au régime de Kim Jong-un et d’être méprisé par la Chine.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a également déploré qu’« il y ait trop de forces qui tentent de secouer, voire menacer la nation et de nier son identité en propageant des fake news et des histoires inventées ». Il aurait alors visé l’opposition et les associations civiques qui continuent de mettre en cause le projet nippon de rejet dans le Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi.Ses propos ont aussitôt fait réagir le Minjoo, la principale force de l’opposition. Celle-ci a dénoncé « une bombe verbale irraisonnable ». Son premier porte-parole Kwon Chil-seung s’est dit « choqué », en les qualifiant de « perception d’extrême droite des relations intercoréennes ».