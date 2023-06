Yoon Suk-yeol préconise un assainissement et un resserrement budgétaires

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a présidé hier la conférence sur la stratégie nationale des finances publiques, au cours de laquelle ont été débattues la gestion budgétaire à moyen terme, de 2023 à 2027, et les orientations pour l’élaboration du budget 2024.A cette occasion, le chef de l’Etat a plaidoyé pour l’assainissement et le resserrement, en les qualifiant d’inévitables pour bien servir le pays et le peuple.Le président Yoon en a profité pour tacler de nouveau l’administration de son prédécesseur Moon Jae-in, qui selon lui, avait débloqué les crédits sans produire les effets escomptés et octroyé des subventions de nature politique à des syndicats et à des ONG qui prennent parti pour elle. Dans la foulée, il a demandé d’y mettre fin pour maintenir désormais une politique budgétaire « responsable et durable », qui se distingue de celle du gouvernement précédent.Dans le même temps, le dirigeant a souligné qu’il faudrait abandonner totalement les enveloppes destinées à soudoyer les électeurs à l’approche des législatives d’avril prochain pour augmenter à la place les subventions économiques et pour rationaliser aussi les aides financières sociales.Le numéro un a détaillé les secteurs pour lesquels l’Etat doit débourser les crédits. Parmi eux la défense nationale, la protection des plus défavorisés, l’élargissement des futurs moteurs de croissance, la création d’emplois ou encore la R&D des sciences et des technologies de pointe.Lors de la réunion d’hier, chaque ministère a présenté sa propre vision du budget.