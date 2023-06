Samsung a versé en secret 66 milliards de wons à Elliott l’année dernière

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a récemment été condamné à verser à Elliott Investment Management 130 milliards de wons de dommages et intérêts, l’équivalent de 90 millions d’euros, à l'issue d'une procédure de règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE). Il s’est avéré que Samsung C&T Corporation avait déjà accordé au fonds d’investissement américain en mai 2022 près de 66 milliards de wons, soit 46 millions d’euros, pour un accord secret.En 2015, Le Service national des pensions (NPS) a voté pour la fusion entre Cheil Industries et cette filiale de Samsung. Le fonds basé à New York, un des trois plus gros actionnaires de ce dernier, a porté plainte contre l’exécutif sud-coréen pour être intervenu dans la décision du NPS.Mais selon le document remis par Elliott à la Cour permanente d'arbitrage, Samsung C&T Corporation lui avait déjà donné ce montant astronomique. Lors de la fusion des deux entreprises sud-coréennes, la société new-yorkaise avait saisi la justice avec d’autres actionnaires, en prétendant que le prix d’achat des actions proposé était trop bas. Or, en mars 2016, il semble s’être désisté de l’instance, à condition de recevoir cette enveloppe par le géant sud-coréen. C’est-à-dire qu’il a touché la différence des prix des actions déterminée plus tard par la Cour suprême, sans même participer au procès.Séoul a réclamé à Elliott d’exclure du dédommagement la somme que Samsung lui a déjà versée. Celui-ci a tout d’abord refusé, mais a finalement accepté cette demande.