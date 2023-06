NCG : la réunion inaugurale pourrait se tenir en juillet

Photo : YONHAP News

Le groupe consultatif nucléaire (NCG) Séoul-Washington sera bientôt opérationnel.Selon l’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis, après l’échec du lancement du satellite de reconnaissance militaire nord-coréen, le 31 mai, les deux alliés continuent à se concerter sur leur prochaine réponse commune et ces discussions avancent, d’autant que la menace de Pyongyang devient réalité.Sachez que lors de la visite d’Etat aux USA en avril dernier de Yoon Suk-yeol, celui-ci et son homologue américain Joe Biden étaient convenus de créer l’instance en question afin de mieux faire face aux bravades nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un. Il s’agit plus précisément de favoriser la coordination sur le déploiement du dispositif de dissuasion américain dans le sud de la péninsule.Le NCG devait être dirigé, à l’origine, par de hauts responsables de rang de vice-ministre adjoint de la Défense des deux nations, mais il aurait été décidé de confier la mission à leur Conseil de sécurité nationale respectif, et ce en considération de son importance.Quoi qu’il en soit, le nouvel organe pourra se réunir dans un meilleur délai, potentiellement en juillet. Et dans un premier temps, il regroupera seulement le pays du Matin clair et les USA. La possibilité que le Japon le rejoigne plus tard n’est pas écartée. On peut le constater dans les propos du porte-parole du Pentagone.Selon Patrick Ryder, il est clair que Washington considère les relations avec ses deux principaux alliés d’Asie comme étant très importantes. Et concernant le groupe consultatif nucléaire, les Etats-Unis poursuivent leur étroite coopération pour travailler main dans la main avec eux.