Alcool au volant : les récidivistes ou les responsables d’un accident mortel se verront saisir leur voiture

Photo : YONHAP News

Le Parquet général et l’Agence nationale de la police (ANP) ont dévoilé hier une série de mesures pour éradiquer l’alcool au volant. A partir du mois prochain, les conducteurs récidivistes et ceux qui provoquent un mort ou plusieurs blessés dans un accident se verront confisquer ou saisir leur véhicule.Plus précisément, ce dispositif concernera les personnes qui ont conduit en état d'ébriété deux fois ou plus au cours des cinq dernières années et blessé quelqu’un ou celles qui ont circulé sous l’influence de l’alcool trois fois ou plus.Les individus qui réitèrent ces délits seront arrêtés et feront l’objet d’une enquête. Les tentatives de placer une personne sobre sur le siège conducteur et les actes de complicité seront traités avec plus de rigueur.Cette initiative a été élaborée alors que l’alcool au volant est de nouveau en augmentation à la suite de la levée des mesures sanitaires contre le COVID-19. L’année dernière, 130 283 conducteurs ivres ont été interpellés, et 15 059 accidents à cause de l’alcool ont été recensés. Il s’agit d’un niveau similaire à 2019, avant l’apparition du coronavirus.A l’approche de la saison des vacances estivales, la police renforcera les contrôles d'alcoolémie, notamment en les effectuant tous les vendredis aux quatre coins du territoire.