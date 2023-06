K-ETA : prolongation de la durée de validité à 3 ans

Photo : YONHAP News

La durée de validité de l’Autorisation électronique de voyage en Corée (K-ETA) sera allongée de deux à trois ans à compter du 3 juillet. Selon le ministère de la Justice, les adolescents de moins de 17 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans ne sont pas concernés. Cependant, ils peuvent toujours s’y inscrire s’ils souhaitent être dispensés de remplir la carte d’arrivée pour accélérer le processus du contrôle d’immigration.Le système K-ETA permet aux voyageurs issus de 112 pays qui bénéficient de la visite sans visa au pays du Matin clair, d’obtenir l’autorisation d’entrée. Il suffit de remplir un formulaire avant le départ. Une fois enregistrés, les visiteurs peuvent se rendre dans le pays sans limite pendant la durée fixée, à savoir trois ans désormais.Le service était disponible seulement en coréen et en anglais dans un premier temps mais, d’autres langues étrangères ont été ajoutées au premier semestre : le japonais, le thaï, le chinois, l’espagnol, le français et le malaisien.De plus, l’inscription collective est désormais possible jusqu’à 50 personnes contre 30 auparavant.