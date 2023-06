Yoon Suk-yeol procède à un mini-remaniement ministériel

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le président de la République a procédé aujourd’hui à un remaniement ministériel de petite ampleur. Il concerne un ministre, 13 vice-ministres et le patron de la Commission de lutte contre la corruption et pour les droits civiques (ACRC).Yoon Suk-yeol a ainsi proposé Kim Young-ho comme ministre de la Réunification. Kwon Young-se, qui occupe actuellement le fauteuil, veut quitter le poste pour se porter candidat de nouveau aux législatives d’avril prochain. Son successeur désigné est considéré comme partisan d’une ligne dure vis-à-vis de la Corée du Nord. Cet ancien secrétaire à la Réunification de l’ex-président conservateur Lee Myung-bak continue de critiquer en particulier les violations des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle. Il enseigne actuellement à l’université féminine de Sungshin.Le chef de l’Etat a choisi l’avocat Kim Hong-il à la tête de l’ACRC, un poste de rang ministériel. Ancien procureur chevronné, Kim avait dirigé en 2007 l’investigation sur le « scandale BBK » du nom de cette société de conseil en investissements, visant Lee Myung-bak, à l’époque candidat favori de l'élection présidentielle organisée cette année-là.Parmi les 13 nouveaux vice-ministres figure une personnalité qui retient une attention particulière. Il s’agit de Jang Mi-ran, la célèbre haltérophile, qui avait remporté la médaille d'or lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin, entre autres. Elle a été nommée seconde vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.