Le gouvernement débloque 289 000 milliards de wons de budget de l’Etat au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Entre janvier et juin, le gouvernement a exécuté 289 000 milliards de wons de budget de l’Etat, ou 200 milliards d’euros, soit 35 000 milliards de plus que pendant la même période de l’an dernier. Cette annonce a été faite ce matin par le second vice-ministre de l’Economie et des Finances lors d’une conférence interministérielle dédiée.Choi Sang-dae a détaillé que ces crédits ont été débloqués essentiellement pour les projets visant à stabiliser le quotidien des sud-Coréens, les dotations aux collectivités locales pour qu’elles attribuent le chèque énergie aux foyers dont les ressources sont modestes ou encore les soutiens financiers aux petits commerçants et aux autoentrepreneurs, entre autres.En ce qui concerne l’exécution des crédits pendant la deuxième moitié de l’année, le vice-ministre a expliqué qu’elle se concentrerait aussi sur l’amélioration de la vie quotidienne de la population ainsi que sur la relance des activités économiques. Avant d’ajouter que pour la rendre efficace, il est important pour le gouvernement central et les collectivités locales de travailler ensemble.