2nde bataille de Yeonpyeong: les sud-Coréens célèbrent le 21e anniversaire de la victoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 29 juin, c’est le 21e anniversaire de la victoire de la seconde bataille navale intercoréenne sur l’île sud-coréenne de Yeonpyeong en mer Jaune.Il y a donc tout juste 21 ans, deux patrouilleurs nord-coréens ont franchi la NLL, la frontière maritime intercoréenne, décrétée après la guerre de Corée par les Nations unies, et ont ouvert le feu sur un navire de la marine du Sud baptisé « Chamsuri 357 ». Les échanges de tirs ont duré environ 30 minutes. Et le Sud a remporté la victoire. Mais, son navire a coulé. Six de ses marins ont perdu la vie et 19 autres ont été blessés. L’affrontement aurait aussi fait une trentaine de morts et blessés, côté nord-coréen.Aujourd’hui, une cérémonie commémorative a été organisée au commandement de la 2e flotte de la Marine, à Pyeongtaek à environ 70 km au sud de Séoul. Un événement placé sous le signe de l’honneur des victimes sud-coréennes, de leurs familles et des soldats ayant participé à l’accrochage.Dans sa prise de parole, le ministre de la Défense Lee Jong-sup s’est engagé à bâtir une puissante armée en respect de l’esprit de sacrifice des militaires participant à la bataille.