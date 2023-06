Météo : journée typique de la mousson

Photo : YONHAP News

Ciel gris, brouillard bas dans le ciel et averses incessantes. Voici à quoi ressemble une vraie journée pendant le jangma, la saison des pluies. Ce jeudi, tout le pays a été logé à la même enseigne. Seule différence, la quantité d’eau tombée.Le quart sud-ouest, notamment la province de Jeolla du Sud, et l’île méridionale de Jeju ont été les plus touchés : jusqu’à 250 mm par heure. La partie nord de la région de Gyeonggi a également essuyé de violentes averses avec 100 à 200 mm de précipitations. Le reste du territoire, excepté la côte nord-est, a observé entre 50 à 120 mm par heure. Le littoral de la province de Gangwon a, en effet, été la zone la moins mouillée avec seulement 20 à 80 mm.Les averses diluviennes ont entraîné une baisse des températures dans certaines régions, notamment à Séoul qui a enregistré 25°C. De nombreuses villes ont observé 27°C, comme à Daejeon et à Gwangju. La maximale a été recensé à Daegu et Gangneung, avec 29°C. Par ailleurs, l’humidité a été fortement ressentie aujourd’hui.Demain, dernier jours du mois de juin, le temps pluvieux devrait se concentrer dans les régions du sud, avant le retour du soleil et de la forte chaleur prévus pour ce week-end.