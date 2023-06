Séoul et Tokyo relancent leur accord de swap d’un volume de 10 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo ont conclu aujourd’hui leur accord bilatéral de swap de devises d’un montant de 10 milliards de dollars. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances.Selon les explications du ministère, le pacte d’une durée de trois ans a été signé lors de la huitième réunion des ministres des Finances des deux pays, tenue dans la capitale nippone. Et il témoigne du réchauffement des relations entre les deux voisins, amorcé de nouveau depuis le sommet en mars dernier entre leurs dirigeants.Le dispositif est un contrat d’échange avec lequel un Etat peut recevoir des liquidités en dollar ou en devise nationale de son partenaire en échange d’un montant équivalent de sa monnaie.L’accord précédent entre les deux voisins a expiré en février 2015 sur fond de détérioration de leurs relations. Depuis, il n’a jamais été reconduit.