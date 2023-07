Yomiuri Shimbun : 4 partenaires de l’Asie-Pacifique de l’Otan coordonnent un nouveau sommet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande cherchent à organiser une nouvelle rencontre de leurs dirigeants en marge du sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), prévu le mois prochain. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le journal japonais Yomiuri Shimbun.Les chefs d’Etat et de gouvernement de ces quatre nations se sont déjà entretenus en juin 2022 dans le cadre du sommet de l’Otan, auquel ils ont été invités comme « partenaires de la région Asie-Pacifique ».Selon le quotidien, si leur nouvelle entrevue a lieu, elle sera consacrée à la réponse aux ambitions de Pékin, qui veut changer le statu quo en mer de Chine orientale et méridionale, ou encore à la coopération avec les Etats du Pacifique Sud, dans lequel l’empire du Milieu renforce son influence. Il faut dire aussi que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre Fumio Kishida pourront se retrouver à peine deux mois après leur rencontre en marge du sommet du G7 à Hiroshima dans l’archipel.