Conseil de sécurité de l’Onu : Séoul va attirer davantage l’attention sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait part de sa volonté de faire de la violation des droits de l’Homme par le régime nord-coréen l’un des dossiers de discussion de la réunion officielle du Conseil de sécurité des Nations unies, alors qu’elle a été récemment élue membre non permanent de cet organe exécutif.Son ambassadeur auprès de l’organisation internationale a tenu ces propos au cours d’un symposium en ligne, organisé jeudi par l’Onu, sur les enlèvements en Corée du Nord. Hwang Joon-kook a déclaré que le système de répression totalitaire de Pyongyang est indissociable avec le programme de développement nucléaire et qu’il menace in fine la paix et la sécurité internationales.Le représentant sud-coréen a souligné aussi que le gouvernement de Yoon Suk-yeol maintient une position active sur le dossier des droits fondamentaux au nord du 38e parallèle en s’appuyant sur son principe de base privilégiant les valeurs et normes universelles.Hwang a cité notamment le rapport sur les disparitions forcées et les enlèvements dans le nord de la péninsule, publié en mars dernier par Elizabeth Salmon, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme au royaume ermite. Il a fait savoir que le plus grand nombre des victimes de cette pratique sont des ressortissants nord-coréens.Dans ce rapport, Séoul compte environ 100 000 personnes enlevées vers le Nord pendant la guerre fratricide, quelque 50 000 soldats prisonniers de cette guerre, et 516 citoyens kidnappés et victimes de disparition forcée après le conflit.L’ambassadeur sud-coréen a souligné que son pays redoublerait d’efforts pour que la violation des droits de l’Homme et le développement nucléaire par le régime de Kim Jong-un puissent être mis au premier plan lors des rassemblements du Conseil de l’Onu.Par ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne à l'Onu, Olof Skoog, a soutenu l’initiative sud-coréenne en déclarant que le respect des droits fondamentaux est le point-clé pour consolider la paix et la sécurité dans le monde.