Pentagone : les Etats-Unis enverront un sous-marin nucléaire en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a confirmé que les Etats-Unis enverraient un sous-marin nucléaire de classe Ohio faire escale en Corée du Sud. C’est son porte-parole qui en a fait état lors d’un point de presse hier. Patrick Ryder n’a pour autant précisé ni la date, ni la durée du déploiement de ce submersible pouvant transporter des têtes nucléaires.Interrogé sur la question de savoir si l’USS Ohio arrivera dans le sud de la péninsule avec à son bord des ogives atomiques, la voix du Pentagone a affirmé ne pas vouloir mentionner de système d’armes particulier pour se contenter de dire qu’il est doté d’une capacité nucléaire.Wall Street Journal a rapporté mardi que l’administration de Joe Biden déploierait en Corée du Sud le plus grand sous-marin de son pays, celui de classe Ohio embarquant des têtes nucléaires, et ce pour la première fois depuis 40 ans.Le sous-marin le plus puissant de la flotte américaine, appelé aussi « boomer », est capable de lancer une ogive nucléaire vers une cible située à plusieurs milliers de kilomètres.Lors du briefing hier, Ryder a également rappelé que le Pentagone continuait à travailler en coopération avec le pays du Matin clair et les autres partenaires pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.