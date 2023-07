Concours international Tchaïkovski 2023 : trois sud-Coréens lauréats

Photo : YONHAP News

Une triple victoire pour les jeunes musiciens sud-coréens. La finale du Concours international Tchaïkovski 2023 s'est terminée aujourd’hui. Selon l’annonce publiée sur son site Internet, trois ressortissants du pays du Matin clair ont décroché des premiers prix.La violoniste Kim Gye-hee et la violoncelliste Lee Young-eun ont remporté la victoire dans leur discipline respective. C’est inédit. Aucun sud-Coréen n’avait accompli jusqu’alors un tel exploit dans une catégorie d’instruments musicaux au concours Tchaïkovski. Quant au ténor Son Ji-hoon, il a obtenu le premier prix en chant, ex aequo avec une candidate russe.Créé en 1958 à Moscou, le Concours Tchaïkovski est ouvert aux jeunes musiciens âgés de 16 à 32 ans.Une précision. Ce concours musical est considéré comme l’un des trois plus grands au monde avec le Concours international de piano Frédéric Chopin et le Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique. Il a toutefois perdu un peu de son prestige. En effet, il avait été banni de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique (FMCIM), placé sous l’égide de l’Unesco, en avril 2022, deux mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, parce qu’il est « financé et utilisé comme un outil promotionnel par le régime russe ».