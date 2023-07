IRA : Séoul exhorte Washington à élargir la liste des fournisseurs des minéraux essentiels

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul, la représentante adjointe au commerce des Etats-Unis, Sarah Bianchi, a été reçue hier par Joo Young-jun, directeur général de la politique industrielle au ministère de l’Industrie et du Commerce. Les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de chaîne d’approvisionnement des batteries ont été au cœur de leurs discussions.A cette occasion, la Corée du Sud a demandé à son allié d’élargir la liste des pays fournisseurs des minéraux essentiels nécessaires à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, éligibles aux crédits d’impôts prévus par la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA).Le pays du Matin clair a également exhorté l’administration de Joe Biden à préciser les entreprises étrangères dites préoccupantes (FEOC) auxquelles il ne faut pas acheter ces minéraux pour bénéficier des subventions, également en vertu de la même législation, et pour rassurer les professionnels du secteur sud-coréen.En retour, Bianchi a souligné que la Corée du Sud était un des partenaires les plus importants des USA pour la réorganisation de leur politique d’approvisionnement en batteries. Et de promettre de continuer à communiquer avec elle dans l’application de l’IRA. Dans le même temps, elle l’a remerciée d’accueillir le mois prochain à Busan la quatrième réunion de l’IPEF, un nouveau partenariat dans la région indopacifique, mené par Washington.