Triple hausse en mai de la production, de la consommation et des investissements

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu les trois indicateurs-clés de ses activités industrielles progresser ensemble en mai dernier par rapport au mois précédent, soit une première en trois mois. Leur hausse reste toutefois encore trop faible pour miser sur une véritable reprise économique.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production pour l’ensemble de l’industrie – après la correction des variations saisonnières et à l’exception des activités agricoles et halieutiques – a augmenté de 1,3 % par rapport à avril pour atteindre 111,1, calculé sur une base 100 en 2020. Il s’agit du plus grand progrès depuis mars 2022. D’ailleurs, cet indice a reviré au vert après avoir accusé une baisse de 1,1 % en février et en mars, et de 1,3 % en avril.Petit bémol. La production a enregistré une baisse de 4,4 % dans le secteur des semi-conducteurs. Ainsi, elle a reculé pour le deuxième mois consécutif.Quant à l’indice des ventes au détail – après la correction des variations saisonnières – il s’est établi à 105,2 en mai, toujours calculé sur une base 100 en 2020, en progrès de 0,4 % par rapport au mois précédent.Les investissements dans les installations ont enregistré, de leur côté, une hausse de 3,5 % en un mois, ce notamment grâce à leurs multiplications dans les machineries et les équipements de transport pour l’aviation.Par ailleurs, l’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle en mai dernier s’est élevé à 99,9 en augmentation de 0,1 point en un mois. Il a poursuivi ainsi une tendance haussière pour le quatrième mois consécutif.Quant à l’indicateur prévoyant la situation économique à venir, il reste au même niveau que le mois dernier, à savoir 98,4, alors qu’il avait chuté les six mois précédents.