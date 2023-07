IEP : la Corée du Sud est le 43e pays le plus paisible au monde

Photo : YONHAP News

Cette année, la Corée du Sud a gagné deux places par rapport à 2022 dans le classement de l’indice mondial de la paix, établi par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP), think tank basé à Sydney en Australie.Selon le rapport le concernant, publié mercredi, le pays du Matin clair est désormais le 43e Etat le plus pacifique au monde parmi les 163 nations évaluées. L’IEP mesure ces indicateurs en analysant un total de 23 éléments liés à trois domaines : les conflits internes et externes en cours, la sûreté et la sécurité de la communauté et le niveau de militarisation de l’Etat.Dans ce document, l’institut précise que le montant des dépenses militaires de la Corée du Sud s’est élevé l’an dernier à 66 milliards de dollars, qui la place à la 10e position mondiale. Il s’agit aussi d’une augmentation de 27 % sur un an.Cette année encore, c’est l’Islande qui domine la liste, et ce pour la 15e année de suite. Viennent ensuite le Danemark, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et l’Autriche.Sans surprise, la Corée du Nord se retrouve en queue de peloton. Effectivement, elle s’est classée au 149e rang, contre 153e l’an dernier.