La Corée du Sud revoit à la hausse son aide publique au développement pour 2024

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé le montant de son budget 2024 consacré à l’aide publique au développement (APD), à savoir 6 800 milliards de wons, l’équivalent de 4,74 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 2 065 milliards de wons, soit 1,43 milliard d’euros, par rapport à cette année.C’est ce qu’a dévoilé le Premier ministre en présidant aujourd’hui la 46e réunion de la commission nationale dédiée à l’APD. Selon lui, le pays du Matin clair prévoit d’élargir sa contribution internationale pour résoudre des problèmes mondiaux et apporter un soutien aux questions humanitaires.Han Duck-soo a souligné que la Corée du Sud réaliserait ainsi son objectif six ans plus tôt que prévu, ce avec un montant dépassant le chiffre initial, à savoir une APD de l’ordre de 6 400 milliards de wons, soit 4,46 milliards d’euros, à l’horizon 2030.D’après le chef du gouvernement, le plan d’action global 2024 reflète parfaitement la ferme volonté de l’administration de Yoon Suk-yeol. Celle-ci souhaite que le pays puisse apporter une plus grande contribution internationale à la hauteur de sa puissance économique de sorte à assumer son rôle et sa responsabilité en que nation leader mondiale.Par ailleurs, Han a précisé qu’il serait nécessaire de mener stratégiquement des projets de l’APD afin de rendre plus efficace l’aide au développement et de servir les intérêts du pays. Pour cela, il a évoqué aussi quelques pistes à suivre. Il s’agit de renforcer la coopération internationale afin que la Corée du Sud conforte sa position de pays leader, d’élargir des projets de collaboration sur mesure plus adaptés à la demande des bénéficiaires, et de mieux se caler avec la politique étrangère, comme la stratégie de l’Indopacifique ou l’initiative de Busan.