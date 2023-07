Météo : pluie et humidité ce vendredi, temps caniculaire ce week-end

Photo : YONHAP News

La dernière journée de juin a été pluvieuse et humide. Les averses ont principalement touché le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, alors que l’humidité, accompagnée d’une vague de chaleur, a été ressentie dans les régions du centre et du nord.La pluie devrait tomber jusqu’à demain matin dans les zones concernées. Plus de 250 mm sont attendus d’ici là à Jeju et environ 120 mm sur la côte sud. Dans ce contexte, Météo-Corée a émis plusieurs avertissements de fortes pluies. Dans le même temps, elle a diffusé une alerte canicule dans des régions centrales et du nord, dont Séoul, où le thermomètre a dépassé les 30°C. Le temps y est particulièrement lourd.Ce week-end, ces mesures seront prolongées, renforcées et étendues. En effet, un temps caniculaire va s’abattre sur le pays du Matin clair. Les températures vont nettement franchir la barre des 30°C, avec notamment 34°C à Séoul et à Daegu.Samedi, première journée de juillet, sera tout d’abord nuageux, avec de la pluie dans le sud-est et à Jeju. En revanche, le soleil brillera de mille feux sur les trois quarts nord-est. Seul le sud-ouest sera toujours couvert.Dimanche, le ciel sera un peu moins dégagé. La capitale et l’est du territoire, entre autres, seront ensoleillés. Cependant, la semaine se terminera sous les nuages qui survoleront de nouveau le pays du Matin clair.