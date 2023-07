Fraude au jeonse : les mesures de protection des victimes prévues dès le second semestre

Photo : YONHAP News

Quelques nouveautés devraient entrer en vigueur en Corée du Sud pour améliorer la vie des citoyens.La première mesure concerne de nombreux locataires qui sont victimes des fraudes de grande ampleur au « jeonse », un système de location basé sur un gros dépôt de garantie. Dès le 2 juillet, ils se verront attribuer le droit de préemption si leur logement est mis aux enchères ou sujet à une vente judiciaire. En cas d’adjudication en leur faveur, ils seront dispensés de la taxe d’acquisition et exonérés pour trois ans de l’impôt sur la propriété.Une autre mesure phare. Les autorités du marché immobilier pourront publier, dès septembre prochain, l’identité et les coordonnées des multipropriétaires très endettés et malveillants.Par ailleurs, à partir de juillet, il sera possible de punir les coupables de traque furtive dite « stalking », même si les victimes ne veulent pas de sanction, et également les auteurs d’harcèlement en ligne.A partir de septembre, il sera obligatoire d’installer une caméra de surveillance dans les blocs opératoires des établissements médicaux qui effectuent des interventions chirurgicales sur des patients inconscients. L’équipe devra filmer l’opération sur demande de l’intéressé ou de leur famille et fournir les images si les autorités compétentes les demandent en cas de besoin.