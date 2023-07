Fukushima : Kishida ordonne d’expliquer correctement son projet de déversement des eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a présidé aujourd’hui une réunion interministérielle sur le projet de son pays de rejeter dans le Pacifique les eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi. Selon Kyodo News, au cours de cette discussion, Fumio Kishida a ordonné à son gouvernement d’assurer parfaitement les mesures de sûreté en la matière et de les expliquer courtoisement aux intéressés nationaux et étrangers.A ce propos, le secrétaire général du cabinet Hirokazu Matsuno a réitéré la position de Tokyo de maintenir le calendrier prévu, à savoir un déversement cet été.Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a annoncé que le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) se rendra du 4 au 7 juillet au Japon pour rencontrer des personnalités du gouvernement japonais et effectuer une visite d’inspection de la centrale en question. Rafael Grossi sera reçu par Kishida, le 4 juillet, et il lui remettra le dernier rapport de l’AIEA sur les résultats de son examen technique de la sûreté du projet nippon.A noter que l'exécutif japonais est soupçonné de s’être procuré le rapport à l’avance pour en influencer les résultats. Mais, Hayashi a nié catégoriquement toute suspicion de manipulation préalable.Si l’institution basée à Vienne ne fait pas état de points préoccupants dans son dernier compte rendu, Kishida a de fortes chances de fixer la date de début de l’opération, tout en prenant en compte les réactions des Etats voisins et des opinions des pêcheurs japonais. Dans ce contexte, l’autorité de régulation nucléaire de l’archipel a réalisé son dernier examen du 28 au 30 juin. Si des problèmes notables ne sont pas trouvés, elle donnera son feu vert à la Tepco, l’opérateur de la centrale.