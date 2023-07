La Gay Pride à Euljiro, un événement protestant sur la place de l’Hôtel de Ville de Séoul

Photo : YONHAP News

Le Seoul Queer Culture Festival (SQCF) s’est déroulé samedi dans le quartier d’Euljiro 2-ga.Divers événements ont été organisés avec une cinquantaine de stands installés dans les rues d’Euljiro. La Commission nationale des droits humains de Corée (NHRCK) et des ambassades de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, y ont installé eux aussi chacune le leur. Des messages d’ambassadeurs enregistrés ont été diffusés sur place. Une parade a également eu lieu dans le centre-ville, passant par Myeongdong et Jongno.Dans le même temps, des opposants à la Gay Pride sud-coréenne ont mené, pour leur part, des activités non loin d'Euljiro. Sur la place de l’Hôtel de Ville, où le SQCF se déroulait tous les ans, des organismes protestants ont tenu le Concert pour la résilience dédié aux jeunes et adolescents. Devant le conseil de la municipalité de la capitale a eu lieu une manifestation contre le festival queer.Pour rappel, le comité d’organisation du festival et les organismes protestants avaient déposé une demande d’autorisation d’occupation de la place de l’Hôtel de Ville pour la même date, en mai dernier. Une commission civique consacrée à la gestion de ce site avait toutefois donné son approbation aux religieux.