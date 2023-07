Yoon Suk-yeol : le rôle du ministère de la Réunification n’est pas de soutenir Pyongyang

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a déclaré que le ministère de la Réunification n’avait pas pour mission principale de soutenir Pyongyang et qu’il était temps de faire peau neuve. C’est ce qu’a annoncé hier Kim Eun-hye, la conseillère aux relations publiques du Bureau présidentiel de Yongsan.Le président de la République a précisé que le ministère devrait jouer son rôle fondamental, à savoir réaliser la réunification reposant sur le principe de la démocratie libérale pour permettre d'offrir une vie plus prospère et humaine aux habitants du Sud et du Nord.Ces propos ont été tenus alors que les candidats qu’il a nommés la semaine dernière à certains postes de ministre et de vice-ministre sont sous les feux des projecteurs pour être partisans d’une ligne dure. Le chef de l’Etat a récemment souligné l’importance d’une réforme radicale en expliquant que plusieurs fonctionnaires restaient toujours les mêmes malgré le changement d’administration.La fonction du ministère devrait alors se concentrer pour appréhender et faire connaître la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord à la communauté internationale, plutôt que d’engager un dialogue et des échanges.Le Minjoo a critiqué le gouvernement. Selon la première force de l’opposition, il tente de faire du ministère le deuxième service de renseignement ou un service de propagande anti-Pyongyang, en nommant à la tête une personne ayant encore une vision désuète de la guerre froide.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a répliqué que l’objectif était de remanier les politiques soumises au pays communiste et de rétablir un nouveau rôle adapté à la situation sécuritaire actuelle.