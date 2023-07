Balance commerciale : enfin excédentaire, une première en 16 mois

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enfin enregistré un excédent commercial en juin. Une première en 16 mois.La valeur des exportations de véhicules s’est maintenue à plus de 6 milliards de dollars pour le quatrième mois consécutif grâce à la hausse des ventes de modèles à haute valeur ajoutée comme les voitures électriques. Par conséquent, la baisse des exportations s’est rétrécie à 6 % de celle enregistrée en juin. Kim Wan-ki, directeur des exportations du ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, a déclaré que le montant moyen journalier des ventes à l'étranger et la balance commerciale s’étaient améliorées mensuellement lors du premier semestre.Les importations, quant à elles, ont chuté de 11,7 %, alors que celles d’énergie ont dégringolé de 27 % en raison de la stabilisation des prix de l’énergie. La balance commerciale a ainsi affiché 1,13 milliard de dollars d’excédent le mois dernier. Les pertes cumulées de cette année se sont légèrement réduites à 26,2 milliards de dollars. Les perspectives sont toutefois encore sombres pour le deuxième semestre, car les ventes de semi-conducteurs ne montrent toujours pas de signe d’amélioration. Leurs expéditions ont baissé de 28 % en juin. De plus, la situation liée aux exportations vers la Chine est aussi une véritable préoccupation pour la Corée du Sud.Joo Won, chercheur à l’Institut de recherche Hyundai, a estimé que l’empire du Milieu représentait 40 à 50 % de l’ensemble des expéditions sud-coréennes, mais aucun effet de la réouverture du marché chinois n’avait été détecté. Avant d’ajouter que les ventes vers la Chine ont subi encore une fois une forte diminution en juin.