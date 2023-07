Remaniement au ministère de la Réunification : le Minjoo reproche les propos de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

La majorité et l’opposition sont divisées sur les propos du chef de l’Etat selon lesquels le ministère de la Réunification n’existe pas pour assister la Corée du Nord.Le porte-parole du Minjoo, la première force de l’opposition, a déclaré hier que cette allocution reniait les efforts que les gouvernements précédents ont déployés jusqu’à présent pour la réconciliation et la coopération avec son voisin, remettant à zéro les consentements intercoréens qui ont nécessité un coût social important.Kim Han-kyu a souligné que les échanges entre Séoul et Pyongyang avaient une longue histoire, allant de la déclaration conjointe du 4 juillet 1972 de l’administration de Park Chung-hee, jusqu’à celle de Pyongyang publiée le 19 septembre 2018 sous le gouvernement de Moon Jae-in, en passant par les accords conclus par les ex-présidents comme Roh Tae-woo, Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun.Toujours d’après la voix du Minjoo, il est inquiétant que Yoon Suk-yeol fasse des enjeux étroitement liés à la vie des citoyens, comme la paix de la péninsule coréenne, une source de conflits politiques.A ce propos, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a affirmé que le numéro un sud-coréen avait simplement ordonné au ministère de jouer un rôle plus essentiel pour réaliser la réunification. Selon sa porte-parole Kim Ye-ryoung, Moon a fait reculer les politiques de la réunification intercoréenne, avec une position excessivement tolérante, et le ministère proposera désormais une voie plus convaincante pour unir les deux Corées.