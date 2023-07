Feux de forêt au Canada : la Corée du Sud déploie une équipe de secouristes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a envoyé hier une équipe de secours d'urgence au Canada pour l’aider à combattre les violents feux de forêt dont il est victime.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’unité est composée de 151 personnes dont les employés du Service forestier de Corée (KFS), de l'Agence nationale contre les incendies, de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica) ainsi que de personnel médical.Les secouristes mèneront leur opération pendant un mois, jusqu’au 3 août à Lebel-sur-Quévillon, une des villes québécoises les plus touchées par les incendies.Selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), 3 136 cas de dégâts ont été signalés cette année, et 8,8 millions d’hectares ont été ravagés. Jusqu’ici, les feux ont été recensés dans 487 régions dont 253 sont hors de contrôle.Les Etats-Unis, l’Australie, le Nouvelle-Zélande et l’Union européenne ont chacun envoyé leurs pompiers afin de lutter contre ces catastrophes naturelles.