La KCTU lance une grève générale de 2 semaines

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) entame aujourd’hui une grève générale pendant deux semaines, appelant à la démission du président de la République.Les demandes principales sont les suivantes : revaloriser le salaire minimum 2024, arrêter la répression des syndicats et adopter « la loi sur l’enveloppe jaune » qui empêche les entreprises de réclamer un dédommagement excessif aux grévistes. Le chef de la KCTU Yang Kyung-soo a affirmé le 28 juin dans une conférence de presse que depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, plusieurs domaines de la société sud-coréenne sont mis en péril, notamment la vie des citoyens, la démocratie et la diplomatie.Parmi les 1,2 million de syndiqués, plus de 400 000 participeront à cette action collective. La confédération estime pourtant que cela ne chamboulera pas autant la vie quotidienne des citoyens car les ouvriers de chaque industrie cesseront de travailler seulement un ou deux jours.Par exemple, quelque 1 500 livreurs de colis débrayeront seulement aujourd’hui toute la journée, et le syndicat des métallurgistes, le plus grand groupe de la sorte, le 12 juillet durant plus de deux heures pendant la journée et la nuit. Néanmoins, les travailleurs du secteur de la santé ont, pour leur part, annoncé une grève générale illimitée à compter du 13. Et à noter que les syndiqués de Hyundai Motor rejoindront ce mouvement pour la première fois depuis cinq ans.La KCTU organisera une manifestation aux chandelles anti-Yoon les 4, 7, 11 et 14 juillet dans les principales villes. La grève prendra fin le 15. La police a annoncé faire face avec rigueur à tout acte illicite, en mobilisant au maximum 155 unités par jour sur tout le territoire.