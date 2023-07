Plus de 400 transactions immobilières par des étrangers soupçonnées d’être illicites

Photo : KBS News

Le ministère du Territoire et des Transports a révélé 437 cas d’acquisition de terres par des étrangers, depuis février, soupçonnées d’être illicites.Le transfert d’argent liquide supérieur à 20 000 dollars sans déclaration a été le moyen le plus employé, à 35 reprises, devant le prêt d’argent des parents à des enfants sans acte de prêt et la transaction signée au nom d’une personne tierce.Par nationalité, les Chinois représentaient 211 cas, les Américains 79 et les Taïwanais 30. 177 transactions immobilières ont été réalisées dans la province de Gyeonggi, 61 dans celle de Chungcheong du Sud, 53 sur l’île de Jeju et 34 à Séoul.Le ministère en informera les institutions concernées, notamment les services des douanes et l’Agence nationale de la police (ANP). Il prendra ensuite des mesures de suivi en lançant des enquêtes judiciaires et en infligeant des amendes.