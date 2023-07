Le Jamboree Scout Mondial débutera le 1er août à Saemangeum

Photo : YONHAP News

Le 25e Jamboree Scout Mondial se déroulera du 1er au 12 août à Saemangeum, dans la province de Jeolla du Nord. Les préparatifs sont en cours afin d’accueillir des invités du monde entier.La première édition remonte à 1920 à Londres. Objectif : permettre aux jeunes de la planète d’échanger et de s’aventurer. Depuis, ce festival se tient tous les quatre ans. Le pays du Matin clair organise cet événement pour la deuxième fois. Il était le pays hôte en 1991. Cette fois-ci, il rassemblera plus de 43 000 jeunes de 152 pays, une ampleur inédite pour la manifestation.Les jeunes scouts camperont en plein air, noueront de nouveaux liens d’amitié et réfléchiront à des questions internationales, notamment la crise climatique et la pauvreté. En dehors du camp, ils prendront part à diverses activités.Le secrétaire général du comité d’organisation, Choi Chang-haeng, souhaite qu’à travers un concert de k-pop, tenu dans le cadre du festival, les barrières religieuses, raciales et linguistiques soient brisées et que les jeunes du monde entier deviennent un.Quant au comité et la province de Jeolla du Nord, ils ont promis le bon déroulement de ce rassemblement. Bang Sang-yoon, chef du département de l’administration autonome, a assuré que des travaux de drainage étaient en cours dans les établissements touchés par les fortes averses en cette période de saison des pluies.L’édition 2023 du Jamboree Scout Mondial offrira aussi des programmes destinés au grand public afin que les visiteurs puissent le découvrir indirectement.