Météo : 35°C à Séoul

Photo : YONHAP News

Quel début de mois de juillet. Après un week-end très chaud, le premier lundi a offert un temps caniculaire avec des valeurs record. Dès ce matin, le mercure affichait des températures très élevées, plus de 25°C, notamment à Séoul, avec une humidité pesante. Dans l’après-midi, il s’est envolé, culminant à 35°C dans la capitale, la zone la plus chaude de la journée.De nombreuses autres villes du pays n’ont pas pu échapper à la canicule non plus. En effet, Suwon, Cheongju, Daejeon et Daegu, entre autres, ont observé 34°C. Andong et Jeonju 33°C tandis que Gwangju 31°C. Dans ce contexte, Météo-Corée a émis une alerte canicule à l’échelle nationale.Par contre, le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, sous les nuages et les averses, n’ont pas dépassé les 30°C.Concernant l’état du ciel, il a été principalement dégagé dans la moitié nord. Le soleil y a fortement rayonné renforçant le sentiment de chaleur. Dans l’autre moitié, des nuages ont survolé le sud-est alors que la pluie s’est manifestée dans le sud-ouest, notamment à Gwangju et à Jeju.Les précipitations de mousson devraient reprendre demain sur tout le territoire.