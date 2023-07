Le Premier ministre visite l’Amérique latine et les Caraïbes pendant 8 jours

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a entamé hier sa tournée en Amérique latine et aux Caraïbes. Pendant son voyage de huit jours, Han Duck-soo assistera tout d’abord au sommet de la Communauté des Caraïbes (Caricom) qui se tient à partir d’aujourd’hui à Trinité-et-Tobago.C’est la première fois qu’un haut fonctionnaire sud-coréen participe à la réunion de cette organisation, fondée pour l’intégration de l’économie de la région. Han prévoit de rendre publiques des mesures de coopération entre la Corée du Sud et les Caraïbes dans la lutte contre le changement climatique, le domaine maritime et halieutique et la sécurité alimentaire.Le chef du gouvernement sud-coréen s’entretiendra en tête-à-tête avec ses homologues de Trinité-et-Tobago et de la Dominique afin de demander leur soutien à la candidature de Busan pour l’accueil de l’Exposition universelle de 2030. Parmi les 14 pays membres de la Caricom, 13 sont membres du Bureau international des expositions (BIE).Le 5 juillet, Han effectuera une visite officielle au Panama. Il rencontrera le président Laurentino Cortizo pour discuter de l’élargissement de la collaboration entre les deux nations dans les secteurs du commerce extérieur, des infrastructures, des ressources et de l’énergie. Il se déplacera à cette occasion sur le chantier de construction de la ligne 3 du métro auquel des entreprises sud-coréennes prennent part.