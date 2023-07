La Corée du Sud et l’UE créent le Forum pour les chercheurs en semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Union européenne (UE) vont lancer le Forum pour les chercheurs en semi-conducteurs. Lee Jong-ho, le ministre sud-coréen des Sciences et des TIC, et Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, ont conclu cet accord lors de la première réunion du Comité de partenariat numérique Corée du Sud-UE qui s’est tenue le 30 juin à Séoul. Ce rassemblement de niveau ministériel a été fondé pour mettre en œuvre le partenariat bilatéral dans le domaine numérique, établi en novembre 2022.Dans la première édition, les deux parties ont partagé la nécessité de coopérer pour l’établissement de normes numériques internationales, et ont passé en revue l’état des lieux de six des 11 projets de collaboration. Dans ce cadre, elles sont convenues de lancer une recherche conjointe sur les semi-conducteurs à travers la création du forum bilatéral. Celui-ci sera organisé en alternance chaque année pour partager les tendances technologiques les plus récentes.La coopération sera aussi menée dans d’autres secteurs de la technologie de pointe. En ce qui concerne le calcul haute performance (HPC) et la technologie quantique, les établissements compétents parapheront un mémorandum d’entente afin d'améliorer l’accès aux infrastructures pour les chercheurs et dynamiser les recherches appliquées.Pour le renforcement de la cybersécurité, le ministère sud-coréen de la Science et l’Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (Enisa) envisagent également de conclure un protocole d'accord.