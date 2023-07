Taxe carbone : le gouvernement se réunit pour faire face au MACF

Photo : YONHAP News

A l’approche de l’application expérimentale du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne (UE), Séoul a convoqué ce matin sa deuxième réunion pour y faire face.Le Bureau de coordination des politiques, le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère des Affaires étrangères ont partagé leur stratégie d’adaptation et ont discuté de l’avis à remettre à l’UE. Le gouvernement prévoit d’élaborer la directive sur la déclaration sur les émissions de carbone des produits exportés, en se basant sur cette entrevue.Le MACF consiste à imposer les prix du carbone aux produits importés en dehors de l’Europe comme l’acier, l’aluminium, le ciment et les engrais, conformément au système d'échange de quotas d'émission de l'UE.A partir de 2026, après près de deux ans de phase transitoire, les entreprises d’exportations doivent acheter les quotas d'émission, à savoir les certificats MACF, pour les produits qui dépassent la norme de carbone de l’UE. Dès octobre prochain, toutes les sociétés seront tenues de rapporter leurs émissions.Les firmes du pays du Matin clair ont demandé à l’exécutif de prolonger la période d’application du règlement sud-coréen sur cette déclaration, alors que seule la méthode de l’UE sera reconnue à compter du 1er janvier 2025.