Prix à la consommation : augmentation de 2,7 % en juin

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation a grimpé le mois dernier de 2,7 % en glissement annuel pour atteindre 111,12. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), c’est la première fois depuis septembre 2021 que le chiffre a affiché une hausse de moins de 3 %. Après s’être élevée à 4,2 % en mars dernier, l’inflation continue de s’affaiblir.Ce ralentissement est notamment imputable aux cours du pétrole qui ont connu la chute la plus importante depuis 1985 avec 25,4 %.Les prix du secteur des services ont augmenté de 3,3 %, soit 0,4 point de moins que le mois dernier. Ceux des restaurants sont montés de 6,3 %, le niveau le plus bas depuis 16 mois. A la suite de la revalorisation des tarifs publics en mai dernier, l’électricité, le gaz et l’eau ont bondi de 26 %.Quant à l’indice d’inflation sous-jacente qui exclut les produits agricoles et pétroliers à prix volatiles, il a progressé de 4,1 %. Il s’agit d’une baisse de 0,2 point sur un mois.La Banque de Corée (BOK) estime que la hausse des prix à la consommation devrait reculer jusqu’à ce mois-ci, avant de remonter pour s’établir autour de 3 % à la fin de l’année. Selon elle, les incertitudes planent toujours sur la fluctuation des cours internationaux du baril, les circonstances économiques sud-coréennes et étrangères, ainsi que l’accroissement des tarifs des services publics.