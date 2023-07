Fukushima : le patron de l’AIEA attendu aujourd’hui à Tokyo

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est attendu au Japon pour une visite de quatre jours. Objet de son voyage : remettre au gouvernement nippon le septième et dernier rapport de son instance sur la sûreté du projet de rejet dans le Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Rafael Grossi sera donc reçu par Fumio Kishida.Dans les six premiers comptes rendus, l’agence de Vienne n’a pas soulevé de problèmes particuliers concernant la modalité de déversement et les équipements proposés par le pays du Soleil levant. Les médias locaux estiment qu’elle fera de même dans son dernier document.Dans l’archipel, la compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco), qui est l’opérateur de la centrale, a déjà achevé l’opération de test de ses installations de déversement. Et l'autorité de régulation nucléaire s’apprête elle aussi à donner son feu vert. Cela dit, des voix s’élèvent toujours contre le projet. Sans surprise, les pêcheurs sont en première ligne pour s’y opposer. Et le patron du Komeito, partenaire de coalition du PLD au pouvoir, a lui aussi affirmé qu’il vaudrait mieux éviter de se débarrasser des eaux lors de la saison balnéaire qui approche.Cela dit, le gouvernement persiste à ne pas les écouter. Il a répété qu’il n’y aurait pas de changement dans son programme initial. Son chef déterminera bientôt le jour J en tenant compte des opinions des Japonais et des pays voisins.