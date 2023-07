Travail forcé : le gouvernement entame la procédure de consignation judiciaire des dédommagements non payés

Photo : YONHAP News

La décision a été actée. Le ministère des Affaires étrangères a finalement entamé hier les procédures nécessaires pour déposer au tribunal l’argent de l’indemnisation qu’il n’avait pu verser aux victimes du travail forcé au Japon pendant la colonisation et à leurs descendants.Conformément à son propre plan de dédommagement, annoncé le 6 mars, le gouvernement de Séoul a déjà payé les dommages et intérêts à 11 des 15 intéressés ayant obtenu gain de cause devant la justice de leur pays en 2018. Mais les quatre autres, deux anciens travailleurs en vie et deux proches des victimes décédées, ont refusé de les toucher. Ils réclament toujours l’indemnisation directe par les entreprises nippones condamnées pour l’exploitation de Coréens pendant la Seconde guerre mondiale.Le ministère a pourtant annoncé que même après la consignation judiciaire, il poursuivrait des efforts sincères pour persuader les quatre victimes et descendants de recevoir l’indemnisation.Les deux avocats qui les défendent n’ont pas tardé à réagir. Dans une conférence de presse tenue hier devant le siège du ministère, ils ont protesté contre la nouvelle décision de celui-ci, en la qualifiant d’injuste et d’illégale. Dans la foulée, ils ont évoqué la possibilité de saisir de nouveau la justice pour demander de suspendre la procédure en question.Dans ce contexte, un tribunal de Gwangju a décidé de ne pas prendre en charge la consignation. Sachez que l'une deux victimes survivantes a confirmé son intention de ne pas recevoir le dédommagement auprès de cette cour de la ville du sud-ouest du pays.Cela a immédiatement fait réagir le ministère. Celui-ci a dénoncé une décision juridiquement inacceptable et a annoncé qu’il débuterait les procédures nécessaires pour la contester.