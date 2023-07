Smartphone : un test d’addiction sera mené auprès des enfants de CP

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille réalisera une enquête sur la dépendance au smartphone auprès de 240 000 écoliers de CP entre le 6 et le 31 juillet.Les parents qui souhaitent diagnostiquer l’habitude de leurs enfants n’ont qu’à se connecter sur le site Internet ou via le code QR imprimé sur le courrier envoyé par les écoles. S’ils déclarent le temps et la fréquence d’utilisation, ainsi que l’acuité visuelle et la position de leurs fils ou fille, ils peuvent vérifier directement le résultat.Ce test est mené pour la première fois pour cette catégorie d’âge afin de s’adapter à la baisse de l’âge de l’accès aux écrans. Pour répondre aux questionnaires, le soutien des parents est nécessaire compte tenu du niveau d’alphabétisation des petits.Pour les parents des écoliers qui appartiennent au groupe à risque pouvant conduire à une addiction aux téléphones portables, le ministère offrira des contenus d’apprentissage en ligne. En ce qui concerne les jeunes qui ont besoin de plus d’aide, une nuit dans un camp de guérison en famille sera proposée.Park Nan-sook, directrice du Bureau de la politique de la jeunesse et de la famille, a expliqué que la dépendance excessive aux médias chez les enfants s’aggravait, incitant les parents à y prêter une attention particulière.