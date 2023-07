Fukushima : le pouvoir se penche sur les mesures visant à rassurer les sud-Coréens inquiets

Photo : YONHAP News

Hier, à la veille de la publication du dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur le projet de rejet en mer des eaux polluées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi, en Corée du Sud, les représentants du parti au pouvoir et du gouvernement se sont retrouvés. Au menu des discussions : les mesures à prendre prochainement pour rassurer leurs concitoyens qui craignent toujours la pollution.Les participants à ce rassemblement ont alors promis d’exposer en détail aux sud-Coréens les principaux points du rapport de l’agence de Vienne et de maintenir l’interdiction des importations des produits de la mer en provenance de huit préfectures japonaises proches de Fukushima jusqu’à ce qu’ils se sentent rassurés.Yoon Jae-ok, chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a ajouté que le gouvernement de Séoul devrait lui aussi vérifier l’authenticité du document du gendarme mondial du nucléaire.Pour sa part, le député Sung Il-jong, qui dirige une task force dédiée au sein de la formation, a martelé que « l’administration de Yoon Suk-yeol n’avait jamais donné son approbation au projet nippon, mais qu’elle continuait juste à prendre soin plus minutieusement des mesures prises par l’exécutif précédent ».Côté gouvernement, Park Gu-yeon, premier adjoint au chef du Bureau de coordination politique (OPC) placé sous l’autorité du Premier ministre, a annoncé que le contenu du compte rendu de l’AIEA serait présenté en détail lors du point de presse quotidien consacré au déversement des eaux de Fukushima. L’exécutif organise depuis quelque temps ce briefing du lundi au vendredi afin de mieux en informer le peuple.